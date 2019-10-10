Александр Высокинский заявил, что мусорный полигон на юге Екатеринбурга не построят без согласия жителей

Решение о строительстве мусороперерабатывающего завода и полигона в районе поселка Шабровского без одобрения жителей принято не будет. Об этом заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

По его словам, вопрос размещения свалки будет вынесен на общественные слушания.

Ранее сообщалось, что поселок Шабровский планируют исключить из границ Екатеринбурга, а площадь 46,2 га отдать под размещение полигона. Рядом с участком находятся несколько населенных пункта: Шабровский, Большое Седельниково и Горный Щит.

О том, что здесь может быть построен полигон, местные жители говорят уже несколько месяцев. Активисты уверяют, что видели проект будущего полигона, хотя местные и региональные власти уверяют, что его пока не существует.