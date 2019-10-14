Испанский суд повторно выдал международный ордер на арест Пучдемона

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона по делу о подстрекательстве к бунту и растрате госсредств, сообщила газета El Pais.

В марте 2018 года Пабло Льярена уже выдавал ордер на арест господина Пучдемона, спустя месяц его задержали в Германии. 12 июля суд Германии разрешил выдать Испании бывшего лидера Каталонии, но при условии, что его будут судить только по обвинению в растрате. Верховный суд Испании с этим требованием не согласился и отозвал ордер на арест господина Пучдемона.

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Напомним, 1 октября 2017 года на референдуме за независимость проголосовали 90,18% каталонцев, против — 7,83%. Явка составила 43,03% (2,87 млн человек). Власти Испании назвали его незаконным. Верховный суд Испании вынес приговоры 12 лидерам каталонских сепаратистов, выступивших за автономность в 2017 году. Девять обвиняемых приговорили к заключению на сроки от 9 до 13 лет тюрьмы. Карлес Пучдемон после референдума о независимости Каталонии уехал в Бельгию.

10 ноября в Испании пройдут досрочные парламентские выборы. Это будут четвертые выборы в стране за четыре года, до этого выборы в Испании проходили в конце апреля. Тогда победила Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 123 места в нижней палате парламента. Второе место заняла правоцентристская Народная партия, явка составила 75%.

Подробности — в материале “Ъ” «Каталонские сепаратисты сыграют главную роль в формировании испанского правительства».