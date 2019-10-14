Родину Алексея Леонова обещают сделать туристической точкой Кузбасса

Власти Кемеровской области планируют сделать село Листвянка, где родился летчик-космонавт Алексей Леонов, «туристической точкой региона». По данным регионального правительства, в честь господина Леонова назовут дом культуры, где организуют полноценный музей. Предполагается, что дом культуры реконструируют, а ведущие в Листвянку дороги будут капитально отремонтированы.

«Нашего легендарного земляка любит и знает вся Россия, а жители Листвянки гордятся, что живут на малой родине первого покорителя открытого космоса,— написал в соцсетях губернатор Сергей Цивилев.— Село должно стать местом, которое будут посещать наши школьники, их родители, а также все, кто приезжает к нам в гости. Здесь мы увековечим память о легендарном земляке Алексее Леонове».

Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос. 11 октября он скончался на 86-м году жизни. Прощание с космонавтом пройдет в Москве 15 октября на военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Именем Алексея Леонова названа улица в Кемерово и художественная школа в Листвянке. Международный аэропорт столицы Кузбасса с декабря 2012 года тоже носит его имя. В 2014 году власти Кузбасса учредили медаль Алексея Леонова, которую, в частности, вручают за достижения мирового уровня, выдающийся вклад в развитие России и Кузбасса. Первым ее получил сам господин Леонов.

Об Алексее Леонове читайте в материале “Ъ” «Он был человеком-легендой, пришедшим к нам откуда-то с небес»

Юрий Зуев