Медведев поручил выяснить причины низких темпов строительства яслей в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ждет от губернаторов разъяснений о низких темпах строительства яслей в некоторых регионах. По его словам, количество созданных за год мест в яслях как минимум в три раза меньше запланированного. В каких конкретно регионах есть проблемы в этой сфере, премьер не уточнил.

«Деньги в бюджете на эти цели заложены и заложены немаленькие. На этот год это почти 65 млрд руб… Есть регионы, где все строится хорошими темпами… Но есть и проблемы. Всего в 2019 году создано 25 тыс. мест, сейчас это меньше трети запланированных на этот год. У нас есть регионы, где стройка даже не начиналась. Нужно разобраться, почему и что делать»,— сказал господин Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам (цитата по ТАСС). К лидерам по темпу строительства он отнес Воронежскую, Вологодскую, Рязанскую, Белгородскую области и Татарстан.

Напомним, 9 августа господин Медведев подписал пакет распоряжений, касающихся распределения межбюджетных трансфертов на текущий год. Наиболее крупные средства выделяются для сферы образования, в том числе на создание новых мест в школах и яслях.

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