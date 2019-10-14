Следователи пока не стали закрывать дело умершего экс-владельца Уралтрансбанка Валерия Заводова

Следователи ГСУ ГУ МВД по Свердловской области не стали приостанавливать производство по уголовному делу экс-владельца екатеринбургского ОАО «Уралтрансбанк» Валерия Заводова, умершего в Лондоне. «На данный момент идет предварительное следствие. Вопрос ни о приостановлении, ни о прекращении дела пока не стоит»,— пояснил собеседник «Ъ-Урал», знакомый с ходом следствия.

Согласно процедуре, после гибели фигуранта уголовного дела, его родственники должны решить будет ли продолжаться предварительное следствие по делу, чтобы добиваться реабилитации подследственного или они согласятся на прекращение дела.

Напомним, о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) стало известно в июне из отчетности Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое занимается процедурой банкротства Уралтрансбанка.

Игорь Лесовских