Минфин предложил снизить профицит бюджета на 2019 год до 1,4% ВВП

Минфин подготовил поправки к закону о федеральном бюджете на 2019–2021 годы. Документ предполагает, что профицит бюджета по итогам 2019-го будет снижен с 1,7% до 1,4% ВВП.

Подготовленный ведомством законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов. По прогнозу Минфина, доходы федерального бюджета по итогам года составят 19,97 трлн руб. против прогнозируемых ранее 20,174 трлн руб. Расходы вырастут с 18,293 трлн до 18,489 трлн руб.

По данным Минфина, за девять месяцев 2019 года профицит федерального бюджета составил 3,8% ВВП. По итогам первого квартала нынешнего года показатель был равен 2,7%, по итогам полугодия — 3,3% ВВП. Согласно закону о бюджете-2019, по итогам года профицит должен составить 1,7% ВВП, но Минфин ожидал, что фактически этот показатель будет намного меньшим — всего 0,6% ВВП.

Подробности — в публикации “Ъ” «Профицит растет за счет отставания расходов».