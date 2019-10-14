Премьер-министром Абхазии переназначен Бганба

Президент Абхазии Рауль Хаджимба назначил премьер-министром Валерия Бганбу. Он возглавлял предыдущее правительство республики (с сентября 2018 года).

Указ о назначении господина Бганбы опубликован на сайте абхазского президента. «Премьер-министру представить в установленном законом порядке предложения по структуре и персональному составу кабинета министров Республики Абхазия»,— говорится в документе.

Напомним, в ходе прошедших в Абхазии в сентябре президентских выборов Рауль Хаджимба сумел выиграть в ходе второго тура с перевесом в 1%. Оппозиция подавала в суд, пытаясь оспорить результаты голосования, но проиграла.

О развитии ситуации в республике читайте в публикации “Ъ” «Абхазия между двумя Победами».