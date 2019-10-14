SoftBank добивается полного контроля над сервисом коворкингов WeWork

Японский конгломерат SoftBank, который является крупнейшим акционером WeWork, хочет получить полный контроль над этим сервисом коворкингов. По данным The Wall Street Journal, для этого японская компания готова вложить несколько миллиардов долларов в новые ценные бумаги и долговые обязательства сервиса. WeWork сейчас остро нуждается в финансировании.

Еще совсем недавно сервис готовился к IPO и оценивался в $47 млрд, но вынужден был пересмотреть свои планы из-за растущих убытков и последовавшего за ними снижения интереса к нему инвесторов. Источники WSJ подчеркивают, что переговоры SoftBank с WeWork пока продолжаются и сделка еще не заключена. Возможно, руководство сервиса выберет и другой вариант — обратиться за финансированием к банкам.

Алена Миклашевская