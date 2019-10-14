Мэрия Кемерово не смогла оспорить решение суда о незаконности ввода «Зимней вишни»

Седьмой арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу администрации Кемерово и областной инспекции госстройнадзора, которые оспаривали решение суда о незаконности ввода в эксплуатацию торгового центра «Зимняя вишня». «Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения»,— решила апелляционная инстанция.

В августе суд признал незаконными действия инспекции строительного надзора Кемеровской области по выдаче заключения о соответствии объекта реконструкции второй очереди ТЦ «Зимняя вишня» и действия администрации по вводу в эксплуатацию объекта. В инспекции тогда уточняли “Ъ”, что в решении суда, по их оценкам, содержался необоснованный вывод «о том, что у инспекции отсутствовало право принимать под надзор объект, начатый строительством». «Такая возможность напрямую предусмотрена административным регламентом инспекции»,— говорили в инспекции регионального госстройнадзора.

Напомним, в результате пожара в «Зимней вишне» в марте 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

О судебном процессе по делу «Зимней Вишни» читайте в материале “Ъ” «ОПГ по сокрытию нарушений ППБ»

Оксана Павлова