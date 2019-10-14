Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как Герстль лишился дружбы с композитором Арнольдом Шёнбергом и почему его первая выставка прошла только после смерти художника.

В Музее Леопольда в Вене открыта очень важная с точки зрения и истории искусств и современного искусства выставка, которая называется Richard Gerstl. Inspiration — Legacy («Вдохновение — наследие»). Она посвящена творчеству полузабытого и явно недооцененного ярчайшего представителя венского модернизма начала XX века. Рихард Герстль прожил всего 25 лет, с 1883 про 1908 годы. Он ушел из жизни, когда еще не родился ни итальянский, ни русский футуризм, ни швейцарский дадаизм, да и немецкий экспрессионизм только начинался в головах и на полотнах Кандинского с Явленским и их товарищей. Современники же ценили и пугались его ничуть не меньше, чем Эгона Шиле, который, кстати, прожил чуть больше — 28 лет, или их идейного вдохновителя и старшего товарища Густава Климта.

Рихард Герстль подавал большие надежды в самых разных областях — они тогда все, на закате великой Австро-Венгерской империи, были немножко энциклопедистами. Он увлекался философией, психологией, литературой и, конечно, музыкой. Был очень близок великому композитору Арнольду Шёнбергу и его кругу. Они крепко дружили вплоть до лета 1908-го, когда композитор вдруг обнаружил, что художник находится в любовной связи с его женой, Матильдой Шёнберг. Крепкой мужской дружбе пришел конец, а все приятели из «круга Шёнберга» отвернулись от молодого дарования. Герстль почувствовал себя одиноким изгоем, впал в депрессию (а при любви венской богемы к изучению психоанализа и всяческих проявлений безумия это было немудрено), и в ночь с 4 на 5 ноября того же года покончил жизнь самоубийством.

При жизни Герстль упорно отказывался выставлять свои работы, а после смерти их просто свалили в какое-то хранилище. Так что первая его персональная экспозиция прошла лишь в 1931 году. В прошлом сезоне его соло-выставка проехала из Франкфурта в Нью-Йорк, а в самой Австрии в последний раз его работы видели 25 лет назад. Так что нынешняя экспозиция с 70 работами Герстля должно стать «арт-бомбой». Он вдохновлялся творчеством Мунка и Ван Гога. И служит источником вдохновения для Базелица и Пола Маккарти.