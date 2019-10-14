Эстакаду на Рублевском шоссе оплатили дважды

1,5 млрд руб. потерялись при строительстве эстакады на Рублевском шоссе. Развязку между станциями метро «Кунцевская» и «Молодежная» закончили в прошлом году. Теперь выяснилось, что в мае этого года компания-исполнитель получила дополнительный контракт по тому же объекту. Что не так с эстакадой на Рублевском шоссе? Подробности — у Яны Лубниной и Владимира Соколова.

Впервые о необходимости развязки на Рублевском шоссе заговорили в 2015 году. Тогда правительство Москвы организовало конкурс на строительство тоннеля. Тендер выиграла некая фирма «Горизонт». Но через два года она обанкротилась, и генподрядчиком стал «Мостотрест», подконтрольный семье Ротенбергов. И хотя на общественных слушаниях с участием местных жителей уже был согласован подземный проект, «Мостотрест» почему-то начал строить надземную развязку. Сейчас она позволяет движущимся в центр автомобилям в начале Кунцево развернуться в сторону области и съехать в итоге на Нижние Мневники. Документы на объект фактически оформили задним числом, а выросшая эстакада теперь создает массу неудобств, рассказал “Ъ FM” муниципальный депутат района Кунцево Денис Шендерович: «Когда появилась эта эстакада взамен разворотного тоннеля, основными претензиями было, что, во-первых, проект сам по себе не согласован, во-вторых, эстакада убивает зеленые насаждения — она проходит как раз через зеленую линию. Жители, когда мы собирались, говорили о том, что с момента строительства у них упала стоимость квадратного метра: никому не хочется покупать квартиру с эстакадой под окном».

Муниципальные депутаты и жители ближайших домов неоднократно пытались добиться ответа на вопрос, почему без всякого согласования и разрешительных документов у них под окнами построили шумную эстакаду. Но в департаменте строительства разводили руками, а столичный комитет строительного надзора ограничился штрафом, который никак не избавил жителей от накопившихся проблем. Пострадал от эстакады и бизнес. Теперь из окон кафе видно лишь бетон, а не деревья, как раньше, пожаловался менеджер одного из заведений: «У нас посетители — все местные жители этих домов. Конечно, они жаловались. Вид без нее был намного лучше. И кто ей пользуется, ни мы, ни местные жители просто не понимаем. Раз в час какая-нибудь машина по ней проедет. Скорее всего, это все на с заделом на будущее организовано. Но пока в ее полезности мы очень сомневаемся».

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И это еще не все: в декабре прошлого года на сайте госзакупок появился новый контракт, почти на 1,5 млрд руб., снова на строительство эстакады, ровно на том же месте. Московские власти уверяли, что эстакаду планируется лишь облагородить, установить ливнестоки и видеонаблюдение. Хотя все это там уже было. Установить, на что в действительности были потрачены деньги, будет непросто — многие документы по Рублевскому шоссе засекречены, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов: «Там ездит наш президент и все остальные люди. Поэтому отвечает, конечно, за эту всю историю Федеральная служба охраны. Очень многие документы, которые могли бы раскрыть суть происходящего, банально недоступны. Вряд ли на ровном месте взяли бы и перечислили подрядчику 1 млрд руб. Я многое видел, но такого, честно говоря, никогда».

Любопытно, что все работы стоимостью 1,5 млрд руб. по документам были выполнены всего за десять дней. Куда исчезли деньги и кто за это ответит? Управляющий партнер коллегии адвокатов «Железников и партнеры» Александр Железников уверен, что выбор подрядчика и выделение денег на работы в таких местах — политические решения, и никакого объективного расследования ждать не стоит. «Строительство мостов и туннелей в нашем отечестве — это вопрос сложный. Он не только финансовый, но и политический. Если миллион рублей — это еще кража, то миллиард рублей — это уже политика. Все находится в режиме ручного управления по таким делам. Далеко не все зависит от строгого соответствия тех же действий закона. Могут быть обстоятельства, которые все это абсолютно оправдают и сделают стопроцентно законным»,— заявил Железников.

Проверить строительство этого объекта пообещали в Федеральной антимонопольной службе. Правда, местным жителям, похоже, не стоит рассчитывать на демонтаж шумной эстакады, раз уж она поострена дважды.

“Ъ FM” обратился за разъяснениями в департамент строительства Москвы, Счетную палату и Федеральную антимонопольную службу, однако ни в одном из ведомств не смогли предоставить оперативный комментарий.