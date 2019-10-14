Вагоны для новой трамвайной линии в Славянку может поставить ПК ТС или Stadler

Новые вагоны для планируемой к строительству трамвайной линии от станции метро «Купчино» до Славянки может поставить ПК «Транспортные системы» или швейцарская Stadler. Именно эти две компании, по данным “Ъ-СПб”, будут бороться за соответствующий контракт. Его стоимость аналитики оценивают в сумму около 2,7 млрд рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что проектирование новой трамвайной линии будет вестись до 2021 года, первый этап, от Купчино до Шушар, должен быть завершен к октябрю 2023 года, второй этап – до Славянки — к октябрю 2024 года. Планируемая протяженность трамвайных путей от Купчино до Славянки — 21 км.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Частные рельсы».