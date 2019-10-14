В Екатеринбурге поддержанная епархией площадка для храма набирает более 59% голосов

Площадка бывшего Уральского приборостроительного завода в Екатеринбурге набирает более 59% голосов (8,7 тыс. человек) в опросе по храму святой Екатерины, сообщили предварительные результаты голосования в мэрии. Эту площадку поддерживает Екатеринбургская епархия.

«За территорию за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей—набережной Рабочей Молодежи—улицы Челюскинцев проголосовало более 37% избирателей (более 5,5 тыс. человек). Недействительными было признано более 3% бюллетеней»,— сообщили в администрации города. Там добавили, что сейчас обработано 65 тыс. листов опросных пунктов Ленинского, Чкаловского, Октябрьского и Орджоникидзевского районов. Всего в опросе приняли участие 97,5 тыс. жителей Екатеринбурга.

Напомним, опрос по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины проходил 13 октября. Совершеннолетним жителям города предлагалось две территории: площадка бывшего приборостроительного завода (большая часть строения принадлежит УГМК) или земельный участок за Макаровским мостом (находится в аренде у компании «Брусника»).

По словам главы горизбиркома Вадима Антошина, нарушений во время голосования зафиксировано не было. Впрочем, независимые наблюдатели «Голоса» заявляли, что из-за действия «административного ресурса на опросных пунктах уже утром создаются очереди из людей, которые хотели отчитаться перед начальством о голосовании за храм на месте завода».

Храм святой Екатерины планируется построить к юбилею Екатеринбурга в 2023 году. Основными инвесторами выступают УГМК и РМК.

Подробнее — в публикации “Ъ” «На выборах места для храма лидирует завод».

Дарья Соколова, Екатеринбург