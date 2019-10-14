ГИБДД выиграло спор у мэрии Екатеринбурга о нарушении содержания дорог

Как стало известно «Ъ-Урал», Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказался пересматривать иск мэрии Екатеринбурга к городскому ГИБДД. Ранее Свердловский арбитражный суд поддержал инспекторов ДПС в вынесении предписания о нарушениях «эксплуатационного состояния дорог». Как следует из материалов дела, в январе инспектор ДПС ГИБДД Екатеринбурга капитан Тотьмянин потребовал от мэрии в трехдневный срок наладить освещение нерегулируемого пешеходного перехода на 16 км. Сибирского тракта. Администрация города это решение начало оспаривать в судах, так как выполнить предложенные работы за короткий срок по их мнению нельзя. Дело в том, что световое освещение было разграблено неизвестными и чтобы его переустановить, требуется проведение закупок по 44-ФЗ (законодательство о госзакупках для муниципальных нужд). В итоге суды и первой и апелляционной инстанции оставили решение ГИБДД в силе.

Игорь Лесовских