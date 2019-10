«Похоже, нам придется страдать и за себя, и за Турцию»

Новые обвинения в адрес России в связи с Сирией: The New York Times утверждает, что российская авиация в мае наносила удары по больницам на северо-западе страны. Все это происходит на фоне турецкой операции в Сирии против курдских вооруженных формирований. США и ЕС раскритиковали политику Реджепа Тайипа Эрдогана. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что статья в The New York Times вышла неслучайно.

Цивилизованный мир осудил Реджепа Тайипа Эрдогана. Ангела Меркель призвала немедленно прекратить операцию на северо-востоке Сирии. Франция и Германия грозят остановить экспорт оружия в Турцию. Дональд Трамп не исключил, что введет санкции вместе с Минфином и Конгрессом США. Россия напрямую Эрдогана не осуждает. Однако комментарий Владимира Путина на саммите стран СНГ в Ашхабаде сложно назвать позитивным.

Президент России напомнил, что курды, против которых воюет турецкая армия, охраняют лагеря пленных игиловцев, а теперь они сами разбегаются. Возникла угроза, что террористы начнут массово освобождаться. И куда они пойдут? В том числе и в страны бывшего СССР. Это серьезный вызов для нас. И это при том, что в Турции итак находятся 3,5 млн сирийских беженцев. Здесь интересно вернуться в 2015 год, когда турки сбили российский Су-24. Наше гостелевидение в чем их только не обвиняло, и главное — в переправке боевиков на Запад, вернее, в том, что они закрывали глаза на транзит террористов из Сирии и других горячих точек на Ближнем Востоке как раз в страны СНГ. И теперь Владимир Путин фактически признал, что такая угроза есть.

Иными словами, наш стратегический партнер по коалиции сломал шаткое равновесие, которое установилось в последние годы. Теперь заговорили о возрождении ИГИЛ. А если еще и Запад введет санкции против Анкары, Эрдоган начнет отвечать: возьмет и отправит в Европу, пусть не 3,5 млн, но хотя бы 1 млн беженцев. Тогда мы рискуем получить источник глобальной нестабильности у собственных границ. При том, что президент Турции, с одной стороны, в постоянном контакте с Владимиром Путиным, а с другой, говорит, что правительство Сирии не способно покончить с террористами, поэтому приходится самому вмешиваться.

Причем для каждого участника сирийской войны террористы разные. В связи с вышесказанным хочется спросить: война в Сирии когда-нибудь закончится или она будет идти вечно?

Сколько подписано разных соглашений — и вот очередное вторжение. ИГИЛ вроде как разбили, и опять есть угроза того, что они к нам начнут просачиваться. Цель российской операции была именно в том, чтобы бить врага на дальних рубежах. Четыре года прошло — и вот опять.

Тем временем The New York Times утверждает, что в мае российская авиация бомбила больницы на северо-западе Сирии. Инцидент обещают расследовать. Появление этой информации именно сейчас не удивляет — нужно отвлекать возмущенную общественность как от самой турецкой операции, так и от популярной темы насчет того, что американцы предали курдов. Так что Россия приходится как всегда кстати. Универсальный мальчик для битья. Так можно получить очередную порцию санкций. Эрдоган же стратегический партнер для Запада — с ним нельзя совсем ссориться. Почему бы не перевести стрелки на Москву? Похоже, нам придется страдать и за себя, и за Турцию — все-таки партнер по коалиции.