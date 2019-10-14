Роструд напомнил о двойной оплате работы в праздники

Работодатель обязан оплатить в двойном размере работу в праздничный день или предоставить сотруднику выходной, напомнили в Роструде. Короткая рабочая неделя ждет россиян в следующем месяце: в связи с празднованием Дня народного единства будет три выходных, со 2 по 4 ноября.

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В праздничные дни привлекать сотрудников к работе можно только в исключительных случаях и с их письменного согласия, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Роструда. Ведомство уточнило, что попросить выйти на работу в праздник можно только для непредвиденных работ, «от срочного выполнения которых зависит нормальная работа организации».

В некоторых случаях привлечь сотрудника к работе разрешается без его согласия, в том числе:

для предотвращения катастрофы или производственной аварии и устранения их последствий;

для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателей или государства;

для работ из-за введения чрезвычайного или военного положения;

для неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств (пожар, наводнение, голод, землетрясение, эпидемии).

Представителей творческих профессий можно привлекать к работе в выходные и праздники, если это установлено в договоре, а профессия работника включена в специальный перечень.

Привлекать к работе в праздник только в особом порядке можно инвалидов, женщин с детьми до трех лет, матерей-одиночек с детьми до пяти лет, работников с детьми-инвалидами или ухаживающих за больными членами семей, отцов-одиночек, опекунов и попечителей несовершеннолетних.