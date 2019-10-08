08 октября, вторник
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Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в ноябре

Роструд напоминает, что россияне в начале следующего месяца будут отдыхать три дня — со 2 по 4 ноября, передает «Интерфакс». Дополнительные выходные связаны с предстоящим 4 ноября праздником — Днем народного единства.

«В начале ноября граждан России ждут следующие длинные выходные. В связи с Днем народного единства понедельник, 4 ноября, будет нерабочим. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня: со 2 по 4 ноября»,— сообщили в Роструде.

Также в Роструде напомнили, что 31 декабря в 2019 году будет рабочим днем, так как дата выпадает на вторник.

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