«Ведомости»: ВЦИОМ проводит опрос о выборах в Госдуму по запросу мэрии Москвы

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опрашивает жителей Москвы о выборах в Государственную думу, запланированных на 2021 год, и о возможных кандидатах, сообщает газета «Ведомости». Источник издания во ВЦИОМе сообщил, что организация приступила к изучению мнения жителей столицы по заказу мэрии Москвы.

Принявшие участие в опросе москвичи рассказали изданию, что им были заданы вопросы об отношении к мэру Москвы Сергею Собянину, президенту России Владимиру Путину и Госдуме, после чего социологи интересовались, делают ли депутаты важную для страны работу, является ли Дума самостоятельным органом власти или исполнителем чужой воли, принимаются ли там хорошие или непроработанные законы.

Затем социологи предлагали перейти к теме выборов в Госдуму. У москвичей выясняли, знают ли они депутатов, избранных от Москвы, и доверяют ли им. Также социологи спрашивали жителей города, хотели ли бы те, чтобы в следующем созыве Госдумы их интересы представлял тот же депутат, другой кандидат от власти, оппозиционер или независимый кандидат. В качестве ответа на вопрос «За какую партию вы хотели бы проголосовать?» социологи предложили пять вариантов — четыре парламентские партии («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия») и «Яблоко».

Интересовался ВЦИОМ и мнением москвичей о несистемной оппозиции. Социологи просили респондентов сказать, могли бы они отдать свой голос за Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса или Любовь Соболь, если оппозиционеры будут участвовать в выборах.

В начале октября стало известно, что к поиску кандидатов в депутаты Госдумы следующего созыва приступила администрация президента России. Соответствующие предложения по списку должны подготовить внутриполитический блок Кремля, «Единая Россия», «Общероссийский народный фронт» и регионы. Предположительно в списки войдут люди с безупречной репутацией, «патриоты своей страны», у которых нет проблем с законом, приводов в полицию и связей с внесистемной оппозицией, в частности с Алексеем Навальным и его сторонникам, а также с «Открытой Россией» Михаила Ходорковского.

Об основных сценариях выборов в Госдуму 2021 года — в материале “Ъ” «Думе обозначили способы обновления».