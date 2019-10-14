Параметры ОПЕК+ обсудят в ходе визита Путина в Эр-Рияд

Рекомендации, касающиеся дальнейшей реализации сделки ОПЕК+, будут обсуждаться в понедельник в ходе визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд.

«Сейчас есть много опасений по поводу замедления спроса на нефть и есть риски, связанные с замедлением мировой экономики, с торговыми войнами и т. д. Создан орган, который каждый квартал оценивает состояние рынка и дает различные рекомендации. Эти рекомендации будут обсуждаться в том числе и сегодня»,— сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев журналистам в Эр-Рияде. Он отказался разглашать подробности, призвав дождаться дискуссий.

«Все, что дестабилизирует рынок, должно встречать нашу ответную реакцию. Мы, безусловно, будем работать с Саудовской Аравией и с другими нашими партнерами и друзьями в арабском мире, с тем чтобы нивелировать, свести к нулю попытки дестабилизации на рынке»,— заявил накануне своего визита в Эр-Рияд в интервью телеканалам RT Arabic, SkyNews и «Аль-Арабия» президент РФ Владимир Путин.

Подробнее о визите президента Путина в Саудовскую Аравию читайте в материале “Ъ” «Особо скважные персоны».

Марианна Беленькая, Эр-Рияд