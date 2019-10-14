Москва и Эр-Рияд подпишут сделку по авиализингу на $700 млн

Одна из крупнейших сделок между Россией и Саудовской Аравией в ходе проходящего в понедельник визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд будет подписана в области авиализинга. Сумма сделки составит $700 млн. Об этом сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Напомним, что ранее РФПИ анонсировал подписание десяти сделок на сумму более $2 млрд в ходе визита президента в Саудовскую Аравию. «Там будет много сделок, связанных с железными дорогами и, соответственно, с российским железнодорожным оператором. Будет в том числе одна сделка, связанная с нефтехимией, с компанией Sabic, и это не с СИБУРом»,— пояснил господин Дмитриев.

По данным “Ъ”, крупнейшая в мире нефтехимическая корпорация — саудовская Sabic — совместно с РФПИ войдет в проект группы ЕСН Григория Березкина по строительству производства метанола мощностью 1 млн т в Сковородино Амурской области.

Глава РФПИ также добавил, что на приуроченном к визиту президента Путина Российско-саудовском бизнес-форуме будет обсуждаться десять проектов, которые российские бизнесмены хотели бы реализовать в Саудовской Аравии. Речь идет о строительстве железных дорог, мостов, опреснении воды и т. д. Одновременно в присутствии Владимира Путина и наследного принца Мухаммеда бен Сальмана состоится первое заседание новой структуры — Российско-саудовского экономического совета, куда войдут крупные бизнесмены с обеих сторон. Накануне предприниматели встретились на неформальном ужине, в ходе которого, по словам господина Дмитриева, «уже начались интересные дискуссии, например о тех продуктах, которые производит Sabic (саудовская нефтехимическая госкомпания) и которые могут быть интересны РЖД». «О технологиях, которые есть у “Транснефти” и которые могут быть интересны Saudi Aramco»,— добавил он.

В понедельник также будет объявлено о начале работы представительства РФПИ в Эр-Рияде. «Наш офис будет помогать саудовским компаниям находить проекты в России и продолжать инвестировать в Россию, а также помогать саудовским компаниям хорошо функционировать на саудовском рынке»,— пояснил Кирилл Дмитриев.

Подробнее о визите президента Путина в Саудовскую Аравию читайте в материале “Ъ” «Особо скважные персоны».

Марианна Беленькая, Эр-Рияд