Движение на Сокольнической линии метро Москвы восстановлено

На Сокольнической линии московского метро восстановлено движение поездов между станциями «Коммунарка» и «Юго-Западная», сообщает пресс-служба метрополитена. Также снова открыты на вход станции «Коммунарка», «Ольховая», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарево».

В Twitter-аккаунте московского транспорта говорится, что причиной сбоя стала неисправность поезда, который стоял без пассажиров. Источник «Интерфакса» сообщал, что сломался поезд нового поколения «Москва».