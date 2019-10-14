На Сокольнической линии метро Москвы произошел сбой

На Сокольнической линии московского метро нет движения поездов между станциями «Коммунарка» и «Юго-Западная», сообщает пресс-служба метрополитена. По словам источника «Интерфакса», сбой произошел из-за сломанного поезда.

«Около 6:00 из-за технической неисправности поезд без пассажиров остановился в тоннеле между станциями "Румянцево" и "Саларьево". Движение до сих пор отсутствует»,— заявил собеседник агентства. Он добавил, что сломался поезд нового поколения «Москва».

В пресс-службе метро причины сбоя пока не назвали, но уточнили, что станции «Коммунарка», «Ольхово», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарево» временно закрыты на вход.