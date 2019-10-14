Почти 60% участников опроса проголосовали за храм на месте завода Таковы данные после обработки половины бюллетеней

Администрация Екатеринбурге опубликовала предварительные результаты опроса по площадке для строительства храма святой Екатерины. На данным момент обработаны данные с опросных пунктов четырех районов: Ленинского, Чкаловского, Октябрьского и Орджоникидзевского. Судя по данным, размещенным на сайте администрации, обработаны 56 тыс. бюллетеней, всего в опросе приняли участие 97,5 тыс. жителей города.

По результатам четырех районов, результаты опроса распределились так:

— более 59% проголосовавших выбрали территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17);

— более 37% участников опроса отметили участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей – набережной Рабочей Молодежи – улицы Челюскинцев;

— более 3% опросных листов горизбирком признал недействительными.

На портале администрации города сказано, что результаты опроса имеют рекомендательный характер, но мэр Александр Высокинский подчеркнул, что «волеизъявление станет прямым указанием строить собор в месте, выбранном жителями».

Опрос проходил 13 октября. По словам главы горизбиркома Вадима Антошина, нарушений во время голосования зафиксировано не было. Но независимые наблюдатели из «Голоса» заявили, что из-за действия «административного ресурса на опросных пунктах уже утром создаются очереди из людей, которые хотели отчитаться перед начальством о голосовании за храм на месте завода».