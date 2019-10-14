Почти 60% участников опроса проголосовали за храм на месте завода

Администрация Екатеринбурге опубликовала предварительные результаты опроса по площадке для строительства храма святой Екатерины. На данным момент обработаны данные с опросных пунктов четырех районов: Ленинского, Чкаловского, Октябрьского и Орджоникидзевского. Судя по данным, размещенным на сайте администрации, обработаны 56 тыс. бюллетеней, всего в опросе приняли участие 97,5 тыс. жителей города.
По результатам четырех районов, результаты опроса распределились так:
— более 59% проголосовавших выбрали территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17);
— более 37% участников опроса отметили участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей – набережной Рабочей Молодежи – улицы Челюскинцев;
— более 3% опросных листов горизбирком признал недействительными.
На портале администрации города сказано, что результаты опроса имеют рекомендательный характер, но мэр Александр Высокинский подчеркнул, что «волеизъявление станет прямым указанием строить собор в месте, выбранном жителями».
Опрос проходил 13 октября. По словам главы горизбиркома Вадима Антошина, нарушений во время голосования зафиксировано не было. Но независимые наблюдатели из «Голоса» заявили, что из-за действия «административного ресурса на опросных пунктах уже утром создаются очереди из людей, которые хотели отчитаться перед начальством о голосовании за храм на месте завода».