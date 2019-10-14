Трамп призвал Европу забрать себе оставшихся в тюрьмах Сирии террористов

Президент США Дональд Трамп потребовал от европейских стран забрать себе оставшихся в тюрьмах на северо-востоке Сирии террористов. По словам главы Белого дома, США уже вывезли самых опасных террористов «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

«США уже забрали худших заключенных из числа террористов ИГ. Турция и курды не должны позволить им убежать. Европа уже должна была забрать их после многочисленных просьб. Она должна это сделать сейчас. Террористы никогда не попадут, и им никогда не будет разрешено попасть в США!» — написал господин Трамп в Twitter.

Несколькими днями ранее Дональд Трамп заявил, что США вывезли из Сирии двух террористов ИГ, входивших в отряд Beatles. Этот отряд может быть ответствен за казнь 27 пленных, в том числе двух американских журналистов.

Вчера, 13 октября, американская газета The New York Times сообщила о том, что из-за начавшейся турецкой операции «Источник мира» американские военные не успели вывезти из тюрем, охраняемых курдскими формированиями, около 50 террористов, обладающих ценной информацией.

Ранее стало известно о бегстве почти 800 заключенных таких тюрем. Согласно оценкам Минобороны России, на территории начавшегося в Сирии турецкого наступления в тюрьмах может находиться около 15 тыс. террористов и около 100 тыс. человек — в лагерях для семей террористов.

О том, как армия Башара Асада идет на помощь курдам,— в материале “Ъ” «Турецкое наступление объединяет Сирию».