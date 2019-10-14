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Отборочный турнир чемпионата Европы-2020

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Группа I. 8-й тур. Кипр—Россия 0:5 (Черышев, 9, 90+2; Оздоев, 22; Дзюба, 79; Головин, 89). Казахстан—Бельгия 0:2 (Батшуайи, 21; Менье, 53). Шотландия—Сан-Марино 6:0 (Макгинн, 12, 27, 45+1; Шанкленд, 65; Финдлей, 67; Армстронг, 86).

Турнирная таблица

ВНПМО
1. Бельгия80030:124
2. Россия70127:421
3. Кипр31413:1210
4. Шотландия30511:179
5. Казахстан2159:137
6. Сан-Марино0080:430

Сборные Бельгии и России обеспечили себе путевки на чемпионат Европы.

9-й тур. 16 ноября: Кипр—Шотландия, Россия—Бельгия, Сан-Марино—Казахстан. 10-й тур. 19 ноября: Бельгия—Кипр, Сан-Марино—Россия, Шотландия—Казахстан.

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