Отборочный турнир чемпионата Европы-2020

Группа I. 8-й тур. Кипр—Россия 0:5 (Черышев, 9, 90+2; Оздоев, 22; Дзюба, 79; Головин, 89). Казахстан—Бельгия 0:2 (Батшуайи, 21; Менье, 53). Шотландия—Сан-Марино 6:0 (Макгинн, 12, 27, 45+1; Шанкленд, 65; Финдлей, 67; Армстронг, 86).
Турнирная таблица
Сборные Бельгии и России обеспечили себе путевки на чемпионат Европы.
9-й тур. 16 ноября: Кипр—Шотландия, Россия—Бельгия, Сан-Марино—Казахстан. 10-й тур. 19 ноября: Бельгия—Кипр, Сан-Марино—Россия, Шотландия—Казахстан.
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