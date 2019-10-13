После подписания Парижского соглашения по климату инвестбанки вложили в нефтегазовые проекты более $700 млрд

Крупнейшие инвестбанки мира за последние три с половиной года предоставили нефтегазовым компаниям более $700 млрд, сообщает The Guardian. Как отмечает издание, банки и инвестфонды резко нарастили инвестиции в углеводородные проекты (добыча нефти, газа, угля, сланцевого газа методом гидравлического разрыва пластов и строительство трубопроводов) сразу после подписания Парижского соглашения по климату в 2015 году.

Активнее всех предоставляет средства нефтегазовым компаниям JPMorgan Chase, который уже выделил на проекты в Арктике и на шельфах $75,6 млрд. Вслед за ним следуют Citi и Bank of America, инвестировавшие в нефтегазовую отрасль $52,8 млрд и $48,6 млрд соответственно. А самым привлекательным направлением для инвесторов стал фракинг, в который только Wells Fargo, JPMorgan Chase и Bank of America вложили за последние три года более $80 млрд. По большей части они предоставляли средства для проектов в Пермском нефтегазоносном бассейне.

Напомним, 23 сентября 23 сентября Россия объявила о присоединении к Парижскому климатическому соглашению 2015 года. РФ стала одним из последних крупных эмитентов парниковых газов, ставших полноправным участником нового климатического договора, который пришел на смену Киотскому протоколу. Этот шаг получил поддержку мировых политиков и представителей экологических и научно-исследовательских организаций.

Об условиях соглашения — в материале “Ъ” «Россия согласилась на парижский климат».

Кирилл Сарханянц