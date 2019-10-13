Главные анонсы 14 октября

Саудовскую Аравию посетит президент России Владимир Путин. Запланированы переговоры с королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Взлеты и падения отношений Москвы и Эр-Рияда
Мосгорсуд проверит законность приговора фигуранту «московского дела» Константину Котову, осужденному на четыре года по так называемой «дадинской» статье (ст. 212.1 УК РФ — неоднократное нарушение правил участия в массовых мероприятиях). О приговоре
В Стокгольме объявят имя лауреата премии Банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Кто получил премию в 2018 году
В Лондоне объявят победителя литературной Букеровской премии. На премию претендуют:
Кто получил премию в 2018 году
О главных событиях недели в анонсе “Ъ”.
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