Главные анонсы 14 октября

Саудовскую Аравию посетит президент России Владимир Путин. Запланированы переговоры с королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Мосгорсуд проверит законность приговора фигуранту «московского дела» Константину Котову, осужденному на четыре года по так называемой «дадинской» статье (ст. 212.1 УК РФ — неоднократное нарушение правил участия в массовых мероприятиях). О приговоре

В Стокгольме объявят имя лауреата премии Банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Кто получил премию в 2018 году

В Лондоне объявят победителя литературной Букеровской премии. На премию претендуют:

Маргарет Этвуд (Канада) — «The Testaments»;

Люси Эллман (США/Великобритания) — «Ducks, Newburypor»;

Бернардин Эваристо (Великобритания) — «Girl, Woman, Other» ;

Чигози Обиома (Нигерия) — «An Orchestra of Minorities»;

Салман Рушди (Великобритания/Индия) — «Quichotte»;

Элиф Шафак (Великобритания/Турция) — «10 Minutes 38 Seconds in This Strange World».

Кто получил премию в 2018 году

О главных событиях недели в анонсе “Ъ”.