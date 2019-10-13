Россияне назвали Хельсинки самым скучным европейским городом

Согласно исследованию сервиса по поиску авиабилетов Aviasales самый неинтересный отпуск у россиян прошел в Хельсинки, Братиславе и Карловых Варах, сообщает «РИА Новости». Опрос проводился в социальных сетях, в нем приняли участие тысяча человек. В результате получился следующий рейтинг:
Ранее сервис по подбору отелей Booking.com сообщил, что 60% молодых россиян не готовы экономить на путешествиях. В случае необходимости они предпочитают урезать траты на что-нибудь другое. У большинства россиян (80%) есть список мест, которые они хотели бы посетить. Треть опрошенных планирует совершить не менее пяти «грандиозных путешествий» в ближайшие десять лет.
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