Россияне назвали Хельсинки самым скучным европейским городом

Согласно исследованию сервиса по поиску авиабилетов Aviasales самый неинтересный отпуск у россиян прошел в Хельсинки, Братиславе и Карловых Варах, сообщает «РИА Новости». Опрос проводился в социальных сетях, в нем приняли участие тысяча человек. В результате получился следующий рейтинг:

Хельсинки (30%), причина — плохая погода, мало достопримечательностей, можно быстро соскучиться по дому;

Братислава (25%), причина — не очень интересные достопримечательности, невкусная еда, дорогие сувениры;

Карловы Вары (15%), причина — город маленький, в нем мало развлечений;

Мюнхен (10%), причина — мало интересных достопримечательностей и после восьми вечера сложно найти себе развлечение, кроме пивных баров;

Варшава (7%), причина — скучный город, мало культурно-исторических объектов;

Пиза (5%), причина — не на что посмотреть, кроме Пизанской башни;

Вильнюс и Минск (по 4%), причина — нечем заняться, в Минске нет «изюминки».

Ранее сервис по подбору отелей Booking.com сообщил, что 60% молодых россиян не готовы экономить на путешествиях. В случае необходимости они предпочитают урезать траты на что-нибудь другое. У большинства россиян (80%) есть список мест, которые они хотели бы посетить. Треть опрошенных планирует совершить не менее пяти «грандиозных путешествий» в ближайшие десять лет.