Booking.com: 60% молодых россиян не готовы экономить на путешествиях

Проведенное по заказу сервиса по бронированию жилья Booking.com исследование показало, что большинство россиян поколения Z (родились после 1995 года) считают траты на путешествия важнейшей статьей расходов. Согласно опросу, результаты которого приводит РБК, 60% предпочли бы сэкономить на чем-нибудь другом. В среднем по миру так же считают 47%.

У большинства россиян (80%) есть список мест, которые они хотели бы посетить (в среднем по миру — 69%). Треть опрошенных планирует совершить не менее пяти «грандиозных путешествий» в ближайшие десять лет. 39% намерены посетить как минимум три континента. Совершить поездку в «экстремальное место» хотят 52%. Отправиться в путешествие в одиночку готовы 11% россиян (в среднем по миру — 18%).

Для многих молодых россиян в поездке большое значение имеет интернет: 59% назвали Wi-Fi самым важным удобством в месте своего проживания. 47% опрошенных сообщили, что используют интернет для того, чтобы выложить свои фотографии. Во время последнего путешествия 32% делали по 10–30 фотографий в день, 24% — более 50.

Выбирая место для поездки, на соцсети ориентируются 43%. «Согласно исследованию, Insagram влияет на принятие решения поколением Z намного сильнее, чем в среднем на российских пользователей (25%) и даже миллениалов (29%)»,— говорится в исследовании. При этом 49% считают, что соцсетям уделяется слишком много времени во время путешествий, и они стараются не тратить слишком много времени на фотографии.