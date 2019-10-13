Российский гимнаст Нагорный победил в опорном прыжке на ЧМ по спортивной гимнастике

Россиянин Никита Нагорный победил в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике, проходящем в Штутгарте. Результат 22-летнего спортсмена — 14,966 балла.

Второе место занял 23-летний россиянин Артур Далалоян (14,933), третье — украинец Игорь Радивилов (14,749).

Ранее Никита Нагорный стал чемпионом мира в индивидуальном многоборье. Он набрал 88,772 балла по сумме шести упражнений.

Подробнее — в материале “Ъ” «Никита Нагорный взобрался на вершину».