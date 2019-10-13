Путин заявил о понимании озабоченности США по поводу договора о РСМД

Президент России Владимир Путин понимает озабоченность США из-за договора по ограничению ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но выход из него считает ошибкой. Такое заявление господин Путин сделал в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia.

«На самом деле озабоченности США мне, кстати, понятны. Я с понимаем отношусь. Другие страны развивают эти виды вооружения, а Россия и США сами себя ограничили в этом. Но все-таки ломать договор, на мой взгляд, не стоило бы, возможны были и другие варианты развития ситуации»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля).

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Он также считает, что выход США из договора по противоракетной обороне в 2002 году, разработка ответных мер для преодоления ПРО со стороны России, усовершенствование баллистических ракет, создание ракетных комплексов, которые летят с настильной траектории с гиперзвуковой скоростью, привело к «определенной гонке вооружений».

«К сожалению, все это привело так или иначе к определенной гонке вооружений. Это уже состоявшийся факт. К сожалению, это так»,— сказал президент.

По его мнению, в ведущих армиях мира рано или поздно появится гиперзвуковое оружие, но к этому моменту у России тоже «кое-что появится». Над этим уже работают ученые, конструкторы и инженеры, рассказал президент. О чем именно идет речь, господин Путин не уточнил.

Напомним, срок действия ДРСМД истек 2 августа 2019 года. Вашингтон и Москва отказались перезаключить договор, возложив ответственность за расторжение соглашения друг на друга. Уже 21 августа Пентагон объявил об успешных испытаниях запрещенной ранее крылатой ракеты Tomahawk. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать симметричный ответ на действия США. На следующий день две российские подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» в рамках учений выстрелили баллистическими ракетами по военным полигонам в Архангельской области и на Камчатке.

Президент РФ Владимир Путин 19 сентября направил в несколько десятков государств послание с предложением ввести мораторий на развертывание РСМД.

О послании президента России — в публикации “Ъ” «Ракеты средней и меньшей мирности».