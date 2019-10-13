Из-за военной операции Турции в Сирии свои дома покинули более 130 тысяч человек

С начала военной операции Турции га северо-востоке Сирии свои дома оставили более 130 тыс. местных жителей, следует из доклада (.pdf) управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Данные приводятся на 12 октября.

«Переселения продолжаются из пригородных районов Телл-Абъяда и Рас аль-Айна на северо-востоке Сирии. По оценкам на данный момент, свыше 130 тысяч человек покинули свои дома, но точные данные пока обозначить сложно»,— говорится в документе.

По оценке ООН, гуманитарная помощь может понадобиться около 400 тыс. человек. В населенных пунктах, где проходит операция, закрыты все общественные и частные больницы.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира». Цель операции — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. Турция называет их террористическими.

О жертвах среди мирных жителей приграничных территории — в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».