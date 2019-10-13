Число жертв тайфуна в Японии превысило 20 человек

Количество погибших из-за мощного тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 25 человек, сообщило агентство Kyodo. Ранее сообщалось о 10 погибших.

По данным телеканала NHK, без вести пропали 16 человек, а 166 жителей 28 префектур страны получили различные ранения.

Информации о том, что среди пострадавших есть россияне в посольство России в Японии не поступало. В связи с тайфуном президент России Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями.

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, на которое ссылается агентство, сообщило, что в городах Хитатиомия (префектура Ибараки) и Сано (префектура Тотиги) были разрушены набережные. В центральных, восточных и северо-восточных районах, которые пострадали от наводнений и оползней, проводятся спасательные работы. В некоторых районах реки вышли из берегов, уровень воды поднялся до второго этажа домов. Аэропорт Ханэда и большинство железнодорожных вокзалов возобновили свою работу после приостановки, однако более 800 внутренних рейсов на воскресенье были отменены.

Японское метерологическое агентство сообщило, что тайфун движется в сторону восточной части страны со скоростью 65 км/ч.