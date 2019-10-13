В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе. На 10:00 мск в опросе приняли участие 2,58% горожан (28018 человек), заявил председатель городской избирательной комиссии Вадим Антошин. По его словам, этого достаточно для признания опроса состоявшимся.

«Однопроцентный порог пройден. Для формального признания нужно будет принять протокол. Но фактически опрос уже состоялся»,— сказал господин Антошин (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что в Екатеринбурге действует 51 площадка, где можно выразить свое мнение. В опрос включено две площадки: место бывшего приборостроительного завода на ул. Горького, 17 и участок за Макаровским мостом.

Храм Святой Екатерины планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. С 13 по 16 мая в сквере прошли акции протеста. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 их которых были арестованы. Ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин, он предложил провести опрос о выборе места для возведения храма. После этого Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от плана строить храм в сквере, а региональные власти заявили о проведении опроса в 13 млн руб. Стройку планируют начать не раньше конца 2020 года.

О том, как власти Екатеринбурга решили вопрос с опросом, читайте в материале “Ъ”.