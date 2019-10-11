Дебют Александра Усика потерял в весе

Одно из самых ожидаемых событий года в профессиональном боксе — дебют в супертяжелой категории выдающегося украинского бойца Александра Усика — резко потеряло в привлекательности в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Голландец Тайрон Спонг, с которым Усик должен был драться в субботу в Чикаго, был отстранен от участия в матче после проваленного допинг-теста, а вариант, найденный в экстренном порядке для замены Спонга, выглядит крайне невзрачным. Американский ветеран Чэзз Уизерспун уже несколько лет боксирует в «полупенсионном» режиме — изредка и против неизвестных соперников.

Эдди Хирн, глава промоутерской компании Matchroom Boxing, объявил, что соперником знаменитого украинского боксера Александра Усика в поединке, который состоится в субботу в Чикаго, будет американец Чэзз Уизерспун. Эта новость сняла больной вопрос, возникший в начале недели из-за ЧП, чуть не сорвавшего одно из самых ожидаемых событий года в профессиональном боксе.

В суперзвезду с колоссальным коммерческим потенциалом Александра Усика превратил прошлый год и победа в масштабном проекте World Boxing Super Series с участием всех сильнейших представителей первого тяжелого веса (до 90,7 кг). В финале Усик выиграл у россиянина Мурата Гассиева, собрав у себя все четыре чемпионских пояса — Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO),— а затем защитил титул, одолев известного британца Тони Белью. Эффектный стиль украинского бойца принес ему первую позицию практически во всех авторитетных классификациях лучших боксеров года вне зависимости от весовой категории — изданий The Ring и Sports Illustrated, Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе, телеканала ESPN.

После этого Александр Усик принял решение о переходе в супертяжелую категорию, еще более выгодную с коммерческой точки зрения. Однако с дебютом в ней у него возникли проблемы. Первоначально предполагалось, что он состоится в мае, а противником украинца будет известный камерунский боксер Карлос Такам. Бой сорвался из-за травмы — разрыва бицепса, полученного Усиком. После выздоровления Александра Усика его оппонентом был выбран бывший кикбоксер Тайрон Спонг, успешно освоивший профессиональный бокс, но до сих пор не пересекавшийся с элитными соперниками. Но и с ним Усику встретиться было не суждено. Спонг был отстранен от боя, после того как его допинг-проба, взятая антидопинговой организацией VADA, сотрудничающей с профессиональным боксом, дала положительный результат на запрещенный препарат кломифен. Впрочем, на этот раз Matchroom Boxing не захотела срывать центральный матч большого шоу, в программе которого еще значится чемпионский бой в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом и доминиканцем Ленином Кастильо. Глава компании Эдди Хирн сразу же сообщил в Twitter, что у него есть «резервный лист» бойцов из «трех-четырех» кандидатов.

Такие списки создаются при организации многих значимых боев, срывы которых чреваты серьезными финансовыми потерями. Обычно в них попадают бойцы и так проводящие подготовку к поединкам, а следовательно, находящиеся в достаточно хорошей форме, чтобы по крайней мере обозначить сопротивление звезде.

Из списка Эдди Хирна в итоге был извлечен Чэзз Уизерспун. И этот вариант надо признать очень невнятным.

В варианте со Спонгом, как бы низко он ни котировался, можно было при желании разглядеть интригу: в конце концов голландец заработал репутацию искусного кикбоксера, а его боксерские навыки, по сути, оставались тайной. Интригу было легко разглядеть и в варианте, предложенном после дисквалификации Тайрона Спонга промоутером Владимиром Хрюновым. Он заявил о готовности драться с Усиком российского супертяжа Александра Устинова. Устинов некоторое время назад числился среди соискателей чемпионских поясов, проводил бои против элитных оппонентов, а габариты двухметрового гиганта могли превратиться в проблему для украинца, который на полголовы ниже и значительно легче.

С Чэззом Уизерспуном никакой тайны и интриги не обнаружишь, как ни старайся. Этот боксер какое-то время подавал признаки, намекающие на возможное вхождение в элиту. Но с ним так и не срослось. В конце прошлого десятилетия Уизерспун впервые столкнулся с по-настоящему классным боксером — Крисом Ареолой — и проиграл ему. Затем его нокаутировал Тони Томпсон, который, как и Ареола, участвовал в чемпионских поединках. А в 2012 году с Уизерспуном разделался подававший большие надежды Сет Митчелл.

После того нокаута Уизерспун, которому 38 лет, существует в странном — «полупенсионном» — режиме. За семь лет он провел всего восемь боев.

Они закончились победами Уизерспуна, но практически все его противники представляли даже не «вторую», а скорее, «третью лигу» супертяжелого дивизиона. На исключение тянет разве что колумбиец Сантандер Сильгадо, которого американец одолел в марте этого года, у него более или менее яркий бэкграунд с второстепенными титулами. Но Сильгадо на протяжении всей карьеры, как и Усик, боксировал в первом тяжелом весе.

Алексей Доспехов