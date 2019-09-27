Полутяжелый вес ждет легкого боя

Российский боксер Дмитрий Бивол будет защищать титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в бою против доминиканца Ленина Кастильо. Не имеющий больших достижений в профессиональном боксе Кастильо в поединке, который состоится 12 октября в Чикаго, обречен позиционироваться как явный аутсайдер. А представители не терпевшего пока поражений в карьере Бивола уже говорят о движении «в сторону объединительных боев», то есть боев с другими чемпионами.

Вчера промоутерская компания «Мир бокса» объявила о том, с кем проведет свой очередной бой чемпион мира WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол. Его соперником стал доминиканец Ленин Кастильо. Поединок с ним пройдет 12 октября в Чикаго и будет основным событием «андеркарда» большого шоу. Центральное его событие — вызывающий большой интерес в Америке дебют в супертяжелой категории знаменитого украинского бойца Александра Усика, абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). В Чикаго Усик встретится с Тайроном Спонгом.

Глава «Мира бокса» Андрей Рябинский, комментируя “Ъ” выбор соперника для имеющего «чистый», из 16 подряд побед, послужной список Дмитрия Бивола, назвал Ленина Кастильо «очень достойным», «плотным оппонентом». «Уверен, что бой получится красивым и зрелищным»,— добавил Рябинский. А сам Бивол сказал про Кастильо как про боксера, обладающего «высокой и точной техникой».

Между тем невозможно отрицать, что в этом матче доминиканец обречен позиционироваться как явный аутсайдер. 31-летний Кастильо (он на три года старше Бивола) — боец опытный. Он выступал на топ-турнирах, включая Олимпийские игры, в любителях, в профессионалах провел уже 23 поединка (20 из них выиграл), но ни к каким значимым достижениям не приближался, пересекаясь в основном с оппонентами, далекими от элиты. А наиболее заметным его выступлением было, пожалуй, то, что вылилось в поражение. В прошлом году Кастильо дрался против известного американца Маркуса Брауна и уступил тому по очкам в довольно зрелищном бою.

О разнице в восприятии возможностей Дмитрия Бивола и Ленина Кастильо экспертами можно судить, например, по классификации полутяжеловесов BoxRec. В ней россиянин занимает третье место, а доминиканец — 96-е. Впрочем, Андрей Рябинский дал понять, что за поединком против Кастильо в жизни Бивола последуют гораздо более интригующие и значимые, когда, рассказывая о планах, связанных с более отдаленным будущим чемпиона, упомянул движение «в сторону объединительных боев», то есть боев с другими владельцами званий.

Конкретный вектор этого движения определится, видимо, совсем скоро. Бой Дмитрия Бивола открывает мини-серию чемпионских боев в его категории. И два следующих являются настоящими хитами. 18 октября в Филадельфии друг с другом будут биться чемпионы Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) — украинец Александр Гвоздик и россиянин Артур Бетербиев. А 2 ноября в Лас-Вегасе состоится бой с участием еще одного российского полутяжа-чемпиона — Всемирной боксерской организации (WBO) — Сергея Ковалева и, возможно, самого популярного сегодня боксера мира мексиканца Сауля Альвареса, прославившегося прежде всего победами в среднем весе.

Алексей Доспехов