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Помпео поддержал кандидатуру Салливана на должность посла в России

Госсекретарь США Майк Помпео одобрил решение президента США Дональда Трампа назначить послом в России его первого заместителя Джона Салливана. По его мнению, он сможет укрепить сотрудничество Вашингтона и Москвы.

«Рад, что Джона Салливана выдвинули на должность нашего посла в России. Мы давно стремимся к конструктивным отношениям с Россией, и я уверен, что Джон эффективно приложит усилия для того, чтобы укрепить наше сотрудничество»,— написал господин Помпео в Twitter.

Напомним, в начале августа 2019 года посол США Джон Хантсман подал в отставку. Он был руководителем американской дипмиссии с октября 2017 года.

Об уходе Джона Хантсмана — в материале “Ъ” «Посол в России меньше, чем посол».

Об итогах работы господина Хантсмана — в интервью “Ъ”.

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