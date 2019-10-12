Роман Нагучев с «Матч ТВ» раскритиковал стадион в Екатеринбурге из-за плохого обзора поля

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев, который неоднократно работал на матчах на стадионе «Екатеринбург-Арена», заявил, что для комментаторов там выделено место, откуда видно только половину поля.

«Помня об уральском гостеприимстве, уверен, это лучшая половина поля. От руководства стадиона никакого толка, они считают, что это отличное место для того, чтобы разглядеть бесконечные 0:3 в исполнении Урала. Доводы о том, что чтобы увидеть угловой удар или аут справа, нужно с ногами забраться на стол, не работают. Либо тут, либо на улице — вот, что предлагают. Больше негде», — написал господин Нагучев в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что его коллега с «Матч ТВ» Михаил Моссаковский, который также недавно работал в Екатеринбурге на одном из матчей, решил выяснить, правда ли, что на стадионе больше нет комнат с нормальным обзором. Как пишет комментатор, оказалось, что таких комнат на стадионе три, но в первой находятся серверы и провода, вторая закрыта, а третья предоставлена сотрудникам ФСБ.

«Приоритеты расставлены: пусть вещают себе оттуда, где даже серверы лучше не хранить. Жду, когда сотрудник ФСБ прокомментирует первый матч Урала. Поздравлю с дебютом», — написал Роман Нагучев.

Вчера, 11 октября, после матча молодежных сборных России и Польши, который прошел в Екатеринбурге, президент ФК «Урал» Григорий Иванов рассказал, что ведутся переговоры о том, что один из матчей сборной России по футболу в 2020 году может пройти на стадионе «Екатеринбург-Арена».