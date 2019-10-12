Екатеринбург может принять матч сборной России по футболу в 2020 году

Президент ФК «Урала» Григорий Иванов не исключает, что матч сборной России по футболу в 2020 году может пройти на стадионе «Екатеринбург-Арена».

«Мы ведем переговоры о том, чтобы в Екатеринбурге сыграла основная сборная. Если РФС (Российский футбольный союз) посчитает, что мы хорошо справились с матчем молодежных сборных России и Польши, то, я думаю, нам дадут провести матч главной команды в следующем году», - цитирует господина Иванова «РИА Новости».

Вчера, 11 октября, в Екатеринбурге состоялся матч чемпионата Европы – 2021 по футболу между молодежными сборными России и Польши. Он завершился ничьей 2:2. Прошлым летом в городе прошли матчи чемпионата мира-2018. «Екатеринбург-Арена» вмещает 35 тысяч зрителей.