Роспотребнадзор: 30% заболеваний раком связано с питанием, алкоголем и курением

Онкологические заболевания являются второй из основных причин смерти в мире, сообщил Роспотребнадзор. В 2018 году от рака умерли 9,6 млн человек. Порядка 30% случаев заболеваний связано с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя, пишет ведомство.

Роспотребнадзор ссылается на Международное агентство по изучению рака (МАИР), которое в 2015 году заявило, что чрезмерное потребление мясной продукции из красного мяса повышает риск развития колоректального рака. Потребление более 100 г мяса в день может увеличить риск появления новообразований до 17%, утверждало МАИР.

Помимо этого на развитие онкозаболеваний влияет употребление продуктов глубокой переработки (например колбасы, наггетсов, пиццы), уточняет Роспотребнадзор. Ожирение и избыточная масса тела могут привести к появлению опухолей в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках, добавляет ведомство

Наиболее распространенными видами рака Роспотребнадзор называет:

рак легких (2,09 млн случаев смерти);

рак молочной железы (2,09 млн случаев);

рак толстой и прямой кишки (1,80 млн);

рак предстательной железы (1,28 млн);

рак кожи (немеланомный) (1,04 млн);

рак желудка (1,03 млн).

Для профилактики онкологических заболеваний ведомство советует отказаться от курения и алкоголя, снизить количество потребляемого красного мяса или заменить его мясом птицы и рыбой. Также необходимо есть больше овощей и фруктов.

Как сообщал Минздрав, в 2018 году в России выявили 625 тыс. новых случаев онкологических заболеваний. Это на 1,2% больше, чем было в 2017-м, при этом темпы прироста этого показателя оказались самыми низкими за последние пять лет. Борьба с раковыми заболеваниями и их выявление на ранней стадии является одним из основных направлений нацпроекта «Здравоохранение». Сейчас в России живут 3,7 млн человек, больных каким-либо онкологическим заболеванием.

Что россияне не знают про рак, читайте в материале “Ъ” «Симптомы несостоятельности».