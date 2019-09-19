Минздрав оценил возможность резкого повышения смертности от рака в России

Минздрав оценил угрозу резкого роста смертности от онкологических заболеваний в России. Ранее директор Института гематологии имени Дмитрия Рогачева профессор Алексей Масчан заявил в интервью газете «Известия», что Россию ждет скачок смертности от рака, если в стране не изменятся правила закупки лекарств.

По словам главного онколога России академика РАН Андрея Каприна,на которого ссылается Минздрав, за последние 10 лет заболеваемость раком в стране выросла на 23,7%, но случаи смертности остаются практически на прежнем уровне: 197,9 на 100 тыс. пациентов. По словам онколога, государство выделяет на борьбу с онкологическими заболеваниями «беспрецедентно большие средства», в частности, закупает лекарства, особенно для регионов.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, ведомство поручило своим главным внештатным специалистам предоставить полную информацию о потребностях в жизненно необходимых лекарствах на 2020 год. Также в связи с возможностью ограничения поставок на российский рынок зарубежных лекарств министерством создана рабочая группы с участием Росздравнадзора и Минпромторга. Группа должна будет оперативно реагировать на рыночные колебания в фармакологическом сегменте.

По данным Минздрава, в 2018 году в России выявлено 625 тыс. новых случаев онкологических заболеваний. Это на 1,2% больше, чем было в 2017-м, при этом темпы прироста этого показателя оказались самыми низкими за последние пять лет. Борьба с раковыми заболеваниями и их выявление на ранней стадии является одним из основных направлений нацпроекта «Здравоохранение». Сейчас в России живут 3,7 млн человек, больных каким-либо онкологическим заболеванием.

Что россияне не знают про рак, читайте в материале “Ъ” «Симптомы несостоятельности».