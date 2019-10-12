МИД Казахстана допустил перенос переговоров по Сирии на ноябрь

Планировавшаяся в столице Казахстана международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии может быть сдвинута с конца октября на ноябрь, заявил журналистам глава казахстанского МИДа Мухтар Тлеуберди. По его словам, причиной переноса сроков стало обострение ситуации на севере Сирии. В этом районе с 9 октября Турция проводит военную операцию против курдов.

Министр заявил, что точная дата встречи пока не согласована. Как уточнил господин Тлеуберди, «стоит вопрос диалога» между странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном), которые «должны договориться, как они будут дальше действовать». Глава МИД Казахстана считает, что «странам, участвующим в наведении порядка в Сирии, надо сесть за стол переговоров и вновь обсуждать этот вопрос».

«Планы проведения встречи сохраняются. Мы планировали конец октября, но сейчас не знаю, насколько это сдвинется. Возможно, на ноябрь»,— сообщил Мухтар Тлеуберди (цитата по ТАСС).

13-ый раунд переговоров по Сирии прошел в столице Казахстана 1–2 августа. На встрече присутствовали делегации стран–гарантов, правительства Сирии и сирийской оппозиции. По итогам переговоров российская сторона заявила, что готова помочь сирийской вооруженной оппозиции в борьбе с террористами в зоне деэскалации Идлиб.

Подробнее о встрече — в публикации “Ъ” «Противникам Башара Асада протянули бомбы помощи».

Об операции Турции на севере Сирии читайте в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».