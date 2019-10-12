Лидеры протестующих в Эквадоре отказались от предложения президента о «прямом диалоге»

Президент Эквадора Ленин Морено призвал лидеров протестующих прийти «к прямому диалогу» для стабилизации ситуации в стране, сообщила местная газета El Comercio. Лидеры протеста ответили, что не пойдут на диалог, пока правительство не откажется от указа об отмене субсидий на топливо.

«Я призываю лидеров напрямую поговорить со мной, обсудить указ 883»,— приводит издание слова господина Морено. Конфедерация коренных национальностей Эквадора в своем ответе президенту сообщила, что два года назад уже пыталась начать обсуждение с правительством, но не получила ответов. «Диалог, который предлагает (господин Морено.— “Ъ”), не внушает доверие»,— говорится в заявлении протестующих, которое цитирует газета.

В пятницу в столице Эквадора Кито произошло столкновение протестующих с полицией. Участники акции начали кидать камни в полицию, в ответ полицейские применили слезоточивый газ.

Напомним, массовые протесты, переросшие в некоторых городах страны в беспорядки, начались после решения президента отменить субсидии на дизельное топливо и бензин. После подписания указа цены на них выросли более чем на 120%. Тогда же работники сферы транспорта объявили забастовку по всей стране, а манифестанты начали перекрывать крупные автомагистрали. Власти страны ввели режим чрезвычайного положения, число задержанных превысило 500.