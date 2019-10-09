В столице Эквадора произошло столкновение протестующих с полицией

Во время массового антиправительственного марша в столице Эквадора Кито участники акции начали кидать камни в полицию, в ответ полицейские применили слезоточивый газ, передает AFP. Ранее в Кито начался митинг, на который приехали представители коренных народов страны из-за отмены субсидий на дизельное топливо и бензин.

Местные жители разбили лагерь в парке Эль-Арболито рядом со штаб-квартирой правительства. Именно из этого парка начался марш. Правительство, по решению президента страны Ленина Морено, переехало в город Гуаякиль, находящийся в 250 км от Кито.

Напомним, массовые протесты, переросшие в некоторых городах страны в беспорядки, начались после решения президента отменить субсидии на дизельное топливо и бензин. После подписания указа цены на них выросли более чем на 120%. Тогда же работники сферы транспорта объявили забастовку по всей стране, а манифестанты начали перекрывать крупные автомагистрали. Власти страны ввели режим чрезвычайного положения, число задержанных превысило 500.