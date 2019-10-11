Продажу украинской земли иностранцам отложат до 2024 года

Компании, бенефициарами которых являются иностранные граждане, не смогут до 1 января 2024 года приобретать землю сельскохозяйственного назначения на Украине, сообщил в своем Facebook премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Он сообщил, что парламентский комитет по аграрной политике создал интегрированный проект закона на основе правительственного законопроекта. Господин Гончарук отметил, что запрет покупать землю до 2024 года не коснется тех иностранцев, которые работают на Украине более трех лет и платят налоги в бюджет страны.

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения действует на Украине с 2002 года. В августе президент страны Владимир Зеленский пообещал провести в стране земельную реформу. По словам главы украинского правительства Алексея Гончарука, рынок земли в стране будет открыт с 1 октября 2020 года.

Подробнее о земельной реформе на Украине — в материале “Ъ” «Чтоб землю громады крестьянам продать».