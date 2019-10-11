Замдиректора ФСИН выступил против отмены моратория на смертную казнь

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил Telegram-каналу «Подъем», что не считает необходимым отмену моратория на смертную казнь в стране, который действует с момента вступления РФ в Совет Европы в 1996 году.

«Россия приняла на себя обязательства перед Советом Европы, и я не знаю ни одного случая, когда Россия не выполнила бы взятых на себя международных обязательств»,— сказал господин Максименко.

По его мнению, за тяжкие преступления достаточно наказывать «окончательной изоляцией». «Данные люди больше не должны находиться среди нас, среди нормального общества. Им нужна окончательная изоляция в виде пожизненного лишения свободы и чтобы могилы их, когда они умрут, были безымянными»,— считает заместитель главы ФСИН.

Отношение к смертной казни в России и мире — в инфографике “Ъ” Читать далее

Вопрос о снятии моратория на смертную казнь в России был поднят несколькими депутатами Государственной думы после убийства девятилетней Елизаветы Киселевой в Саратове.

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