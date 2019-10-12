Мирный доллар

Минувшую неделю российская валюта завершает уверенным укреплением по отношению к американской валюте. Курс доллара на биржевых торгах откатился к уровню 64 руб./$, минимуму за три недели. «Медвежья» игра с американской валютой возобновилась во всем мире и связана с надеждами инвесторов на достижение торговых договоренностей между США и Китаем, а также планами Федеральной резервной системы (ФРС) поддержать свои банки ликвидностью. Интерес к рублю отмечается со стороны иностранных инвесторов, которые ожидают от Банка России более быстрого снижения ставки.

Третий день подряд рубль завершает торги уверенным укреплением позиций против ведущих мировых валют. 11 октября на торгах Московской биржи курс доллара впервые с 25 сентября приблизился к уровню 64 руб./$, потеряв относительно закрытия предыдущего дня 46 коп. По итогам основной сессии курс составил 64,18 руб./$, что более чем на 1 руб. ниже значений начала недели. Курс евро за неделю снизился всего на 13 коп.— до отметки 70,82 руб./€.

Падение американской валюты наблюдалось и на мировом рынке. По данным агентства Reuters, в ходе пятничных торгов индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) опускался до отметки 98,20 пункта, что на 0,5% ниже значений четверга. За три дня индекс упал почти на 1% и вернулся к значениям трехнедельной давности. По отношению к валютам развивающихся стран доллар потерял 0,7–1,4%. Этому падению способствовали стартовавшие в четверг торговые переговоры между США и Китаем. По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, инвесторы рассчитывают, что стороны договорятся и не будут вводить новые импортные тарифы 15 октября. «Надежды на достижение торгового компромисса привели к увеличению риск-аппетита на всех развивающихся рынках»,— отмечает заместитель директора инвестиционно-торгового департамента Абсолют-банка Андрей Зайцев.

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Дополнительное давление на курс американской валюты оказывают шаги Федеральной резервной системы по поддержанию ликвидности у банков. Во вторник ее председатель Джером Пауэлл сообщил о планах регулятора по наращиванию собственного баланса. По его словам, эта мера не является количественным смягчением, но многие аналитики посчитали по-другому. В пятницу ФРС объявила, что с 15 октября собирается выкупать казначейские векселя на $60 млрд ежемесячно. При этом выкуп будет осуществляться как минимум до конца второго квартала 2020 года.

«Для ФРС управление собственным балансом, судя по всему, становится таким же инструментом денежно-кредитной политики, как и управление процентными ставками. Иными словами, регулятору не нужно ждать снижения ставки по федеральным фондам до нуля, чтобы вновь начать наращивать баланс»,— отмечали в отчете аналитики «ВТБ Капитала».

Сильным позициям рубля способствовало возвращение спекулятивного интереса к рублевому долгу на фоне мягкой риторики главы Банка России.

В четверг Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis в Сочи заявила о том, что текущая ситуация с инфляцией позволит Центробанку быстрее смягчать денежно-кредитную политику, чем он предполагал раньше. «Несмотря на то что аналитики давно говорили о необходимости более агрессивного снижения ставок, пожалуй, впервые в этом цикле мы услышали настолько “голубиные” заявления от руководства Банка России»,— отмечает Андрей Зайцев. «С учетом сделанных заявлений участники рынка вполне могут рассчитывать на снижение ключевой ставки до 6,5% в первом квартале 2020 года. Это транслируется на рынок ОФЗ, где доходности в конце недели опустились на 10–14 базисных пунктов»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Впрочем, на будущей неделе аналитики не ждут сильного укрепления рубля. По словам Владимира Евстифеева, текущий рост не выглядит устойчивым, поскольку настроения на глобальных площадках изменяются довольно быстро. «Любые негативные новости по линии отношений США—КНР могут вызвать бегство горячего капитала с развивающихся рынков»,— отмечает он. Дополнительное давление на рубль будут оказывать сезонные факторы — ухудшение сальдо счета текущих операций, а также увеличение расходов бюджета. «Растущие бюджетные траты и, как следствие, профицит рублевой ликвидности не позволят укрепиться рублю слишком сильно»,— отмечает Андрей Зайцев.

Виталий Гайдаев