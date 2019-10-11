Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в индивидуальном многоборье

Россиянин Никита Нагорный стал чемпионом мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье. 22-летний спортсмен набрал 88,772 балла по сумме шести упражнений.

На второй строчке расположился еще один россиянин — Артур Далалоян, который набрал 87,165 балла. На третьем месте украинский спортсмен Олег Верняев (86,973 балла).

Превью чемпионата мира по спортивной гимнастике, который продлится до 13 октября,— в материале “Ъ”.