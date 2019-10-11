На «Юни-дом» не находят управу

Жители 180 многоэтажек на востоке Москвы могут остаться без горячей воды. О возможных ограничениях водоснабжения предупредила МОЭК. Она намерена применить санкции к домам, которые обслуживает управляющая компания «Юни-дом». Та задолжала МОЭКу почти 1 млрд руб. Из них 630 млн — это просрочка по договору о теплоснабжении, и почти 300 млн — за горячее водоснабжение. Поставщики ресурсов назвали «Юни-дом» злостным неплательщиком, который начинает проводить платежи, только дождавшись исполнительных листов.

Могут ли москвичей лишить тепла из-за долгов управляющей компании? Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева успокаивает: жильцам опасаться нечего: «Если в доме есть хоть один добросовестный плательщик, если сохранились квитанции, подтверждающие факт оплаты, бояться отключения не стоит. Если это вдруг по каким-либо причинам произойдет, нужно немедленно обращаться в прокуратуру. Но я думаю, что МОЭК это прекрасно знает и просто пугает. На самом деле, эта история действительно очень странная.

В Москве платежи за коммунальные ресурсы происходят не через управляющие компании, а через единый рассчетно-кассовый центр, и управляющие компании эти деньги на свои счета не получают.

Мне не очень понятно, почему это произошло в данном случае, но даже если с этой компанией действительно давно были проблемы, у нас при наличии задолженности хотя бы за два месяца, ресурсоснабжающая организация может инициировать переход на прямые договоры с тем, чтобы деньги, которые платят жители, поступали напрямую. Почему МОЭК не вышел с такой инициативой, для меня тоже загадка».

Жильцы домов под управлением «Юни-дом» давно высказывают претензии в адрес своей управляющей компании. По их словам, услуги предоставляются не в полном объеме, а доходы от сдачи в аренду общедомовых площадей до жителей не доходят. Все попытки найти управу на «Юни-дом» заканчиваются провалом, говорит член совета дома по адресу Малая Черкизовская, 66 Ирина Грибачева: «У нас перебои с давлением холодной воды. С 9 по 12 этажи это ощущают очень сильно. Горячая вода подмешивается в кран с холодной. Длительное время у нас в подземном паркинге размещались запрещенные производства.

Управляющая компания просто наглым образом наживается на нас.

Они размещают сети сотовых операторов в нашем доме. Контракт составляет почти 1 млн руб. Управляющая компания обязана извлекать доход из общедомового имущества в первую очередь в пользу жителей, а не в свою. Мы уже жаловались во все инстанции, включая депутатов Государственной думы, Совет федерации, прокуратуру всех уровней, мэрию и правительство Москвы. В Следственный комитет еще не написали».

Местные жители говорят, что МОЭК предупреждал об отключениях горячей воды еще летом. Тогда проводили собрания собственников жилья и предлагали подумать о смене управляющей компании на более ответственную. В некоторых домах действительно попытались уйти от «Юни-дома». Но выбрать управляющую компанию жильцам не дают. Вероятно, на городском уровне есть какой-то заказ на пополнение активов управляющей компании «Жилищник», полагает депутат муниципального округа Богородское города Москвы Маргарита Тельманова: «Они все время отнекиваются, что таких долгов на сумму около 900 млн руб. у них нет. На мой взгляд, это еще и упущение МОЭК. Почему с ними не разбирались? Дома хотят передать “Жилищнику”, как раз чтобы не случилось коллапса, — это подконтрольное управе префектуры города бюджетное учреждение. Во избежание таких ситуаций, видимо, городская власть хочет все это передать своей организации. У нас в районе Богородское такая ситуация: три дома провели общее собрание собственников и выбрали другую управляющую компанию, то есть они хотят поменять “Юни-дом” на управляющую компанию “Домоуправление”. Но жилинспекция этого не делает, складывается ощущение, что все автоматом хотят переписать дома на “Жилищник”».

Версия о том, что государственная управляющая компания пытается отобрать дома у частников, выглядела бы правдоподобной, если бы на «Юни-доме» не висели огромные долги. Такой балласт «Жилищнику» не нужен, убеждена исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина: «Ни одна здравомыслящая управляющая компания не примет дом с такими серьезными долгами, это нонсенс. Очень многие организации, по крайней мере, раньше создавали эти долги искусственно, затем банкротились, меняли название компании и опять принимали на новое название тот же самый дом. Таким образом как бы наказывая ресурсоснабжающую организацию. Теперь такие попытки тщетны, ГБУ “Жилищник” или другая компания не будут искусственно нагнетать ситуацию, там есть другие рычаги, административный ресурс очень серьезный».

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МОЭК судился с управляющей компанией еще в марте. Тогда Арбитражный суд Москвы обязал должника оплатить счета. Причем отвечать придется владельцам компании личным имуществом. Выяснилось, что фактический собственник «Юни-дома» — компания «Стройпрактик». И несколько лет назад она, также набрав почти 40 млн руб. долга за тепло, попыталась инициировать свое банкротство. Однако МОЭКу удалось довести дело до суда и добиться ареста имущества. По счетам теперь платят два собственника Надежда Плеханова и Ирина Михайлова. В счет долгов идут их квартиры, дома, земельные участки и доли в управляющих компаниях.

Петр Пархоменко, Светлана Белова