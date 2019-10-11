Лидер иракских шиитов раскритиковал правительство Ирака

Верховный лидер иракских шиитов аятолла Али ас-Систани раскритиковал подавление протестов иракским правительством. В ходе акций были убиты несколько десятков человек.

Религиозный лидер (шииты составляют в Ираке около 64%) потребовал от властей расследования действий, которые привели к гибели людей, в том числе «найти тех, кто приказал стрелять по протестующим, кто бы им ни оказался». На поиск виновных шиитский духовный лидер отвел властям две недели. Что произойдет, если власти не выполнят его требований, пока не сообщается.

Зарубежные наблюдатели рассматривают заявление ас-Систани как давление на действующего премьер-министра страны Адиля Абдель-Махди, который сам является шиитом. Сообщается, что в ходе подавления протестов, вызванных безработицей и коррупцией, власти активно использовали военизированные шиитские подразделения, пользующиеся поддержкой Ирана. В начале октября представители Ирана заявили, что протесты в Ираке подстрекаются США.

Евгений Хвостик